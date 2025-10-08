Милион загуби и сè уште бројот расте, за Русија вистинските последици допрва следуваат
Протечен документ на руското Министерство за одбрана откри дека вкупните загуби на Русија во Украина во 2025 година ќе надминат 281.550 војници, вклучувајќи ги убиените и ранетите.
Препорачано
-
1
-
2
-
3
Оваа информација ја објави украинска невладина организација, додека независните проценки на Медуза и руската служба на Би-би-си укажуваат на приближно 219.000 жртви во истата година. Овие бројки, иако се разликуваат, потврдуваат дека руската инвазија на Украина, која траеше речиси четири години, имаше катастрофални последици не само за Украина, туку и за самата Русија, пишува Форбс.
Украина ги трпи најлошите последици, но руските загуби се огромни
Додека Украина се соочува со десетици илјади мртви, една четвртина од нејзиното население е раселено и уништено од градовите, чија обнова ќе чини над 524 милијарди долари, Русија трпи огромни материјални и финансиски загуби.
Две третини од предвоената тенковска сила беа уништени, речиси половина од Црноморската флота беше потопена или оштетена, а меѓународните санкции предизвикаа загуби во стотици милијарди долари
Сепак, најтешко погодени беа руската војска и демографијата на земјата. Според „Гардијан“, Руската Федерација претрпе повеќе од еден милион жртви од почетокот на инвазијата во февруари 2022 година, факт независно потврден од британските и американските министерства за одбрана.
Во извештајот се наведува дека „се проценува дека руските жртви се пет пати поголеми од вкупниот број на жртви во сите советски и руски војни од крајот на Втората светска војна“.
Заминувањето на мажите на бојното поле и последиците
„Руските мажи во триесеттите години се убедливо најголемата демографска група жртви на руска страна“, рече Ендру Д’Аниери, заменик-директор во Евроазискиот центар на Атлантскиот совет.
Ова се мажи кои наскоро ќе влезат во своите најдобри години на заработка. Наместо тоа, доброволните војници, познати како контрактници, ги избраа огромните почетни плати што ги нуди владата за да се борат и да умираат во Украина.
Студијата на Медиазона, Медуза и Руската служба на Би-би-ди покажа дека мажите на возраст од 30 до 39 години се најпогодени од војната, а меѓу речиси 6.000 високи офицери кои загинале, дванаесет се генерали.
Домино ефектот
За да привлече нови војници, руската влада нуди бонуси за потпишување од 4.970 долари, месечна плата од 2.500 долари, речиси двојно поголема од националниот просек, и еднократна исплата од 158.000 долари на семејствата на загинатите. Во клима на висока инфлација и економска неизвесност, оваа стратегија се покажа како успешна.
„Но, постои и домино ефект“, предупредува Д’Аниери. „Руската економија ќе има помалку квалификувани и полуквалификувани работници за производство и издржување на семејствата. Ова ќе изврши сериозен притисок врз руската економија на долг рок. Овие проблеми веројатно нема да се решат ако војната продолжи.“ Недостатокот на работна сила веќе се чувствува – индустриските погони работат само со 81% од капацитетот, далеку под очекувањата.
Војната во Украина и масовната емиграција
Демографската криза е дополнително продлабочена со емиграцијата. Од почетокот на инвазијата, речиси еден милион Руси, претежно образовани млади луѓе, ја напуштија земјата, според проценките на Универзитетот Стенфорд. Првиот бран го сочинуваа противниците на војната, кои се населиле во соседните земји како Грузија и Казахстан, додека вториот следеше по објавувањето на делумна мобилизација во септември 2022 година.
„Агресивната војна на Путин против Украина во голема мера ја оштетува иднината на Русија, со непотребните смртни случаи на стотици илјади војници на фронтот и емиграцијата на некои од најдобрите и најпаметните млади луѓе во Русија“, рече д-р Брајан Тејлор, директор на Институтот Мојнихан на Универзитетот во Сиракуза.