Милан подготвува зимска трансфер бомба, го враќа Икарди во Серија А

По одличниот старт на сезоната во која Милан засега има масимален учинок, пораснаа апетитите на управата која во зимскиот преоден рок планира да донесе фудбалер кој може да биде одлучувачки фактор во трката за титулата во Серија А.

Како што пишува Калчомеркато, Милан планира да Серија А да го врати поранешниот капитен и напаѓач на градскиот ривал Интер, Мауро Икарди. Икарди сезонава не игра редовно во ПСЖ, а се чини дека францускиот тим нема ништо против да се ослободи од Икарди.

Во Милан, Икарди го гледаат како идеален партнер во нападот на Златан Ибрахимовиќ.

📰 @calciomercatoit: #ACMilan aiming big for the January window – Icardi among three players eyedhttps://t.co/mlgjPSqdOT #SempreMilan

— SempreMilan (@SempreMilanCom) October 25, 2020