Микел Артета се враќа во Арсенал!? (ФОТО)

И Арсенал овие денови би можел да добие нов менаџер, а според британскиот „Дејли Мејл“ би требало да добие Шпанецот Микел Артета, моментно помошник на Пеп Гвардиола во Манчестер сити.

Истиот извор информира дека вечерва ќе се водат завршните преговори помеѓу Артета (37) и шефот на „топчиите“, Џош Кроенке.

