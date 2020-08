Меси се обрати до ФИФА и побара раскин на договорот со Барса!

Лионел Меси е моментно прва тема во фудбалскиот свет, најдобриот играч на Барселона поднесе официјално барање за раскинување на неговиот договор со клубот и се обрати до ФИФА да ја реши ситуацијата.

Аргентинецот има важечки договор со Барса со јуни 2021 година, но и неколку клаузули според кои може и порано да ја напушти екипата, на крајот на секоја сезона.

BOOM!

Messi has requested to Fifa a CTI, a provisional certificate for a transfer request!

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 26, 2020