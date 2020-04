Мерките за изолација и забрана за движење: Дар за животинскиот свет и дел од научниците (ВИДЕО)

Како што се шири пандемијата на коронавирусот низ светот, многу држави ги затвораат своите фабрики и градовите, а експертите се повеќе воочуваат нови настани во природата, кои претходно не биле видливи.

Светот последните неколку недели мирува. Изненадно станаа тивки автопатите кои до пред неодамна беа полни со колони на возила. Полетуваат помалку авиони, на морињата ретко има бродови, а нема веќе ниту школски екскурзии и автобуси. Иако оваа новонастаната тишина за повеќето од луѓето е морничава бидејќи ја покажува заканата на пандемијата, има некои кои таа ги воодушевува.

Whether it's goats in Wales or wild boar in Italy, animals around the world appear to be adjusting well to life without humans during the coronavirus outbreak.

Now, photos from South Africa's Kruger National Park show a pride of lions lounging on a road https://t.co/mt8bIFzIcS

