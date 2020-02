Мерцедес го претстави новиот болид со кој ќе ги брани титулите (ВИДЕО) - Слободен печат

Новата сезона во Формула 1 шампионатот започнува на 15 март со традиционалната трка за Големата награда на Австралија.

Тимот кој минатата сезона беше најдобар во генералниот пласман кај конструктори, а неговиот возач ја освои титулата, Мерцедес, денеска го претстави новиот болид.

Кај болидот нема многу големи промени во дизајнот, а од германскиот тим се надеваат дека и со новиот болид ќе ја продолжат доминацијата на Ф1 патеките.

Introducing @MercedesAMGF1‘s new look for the 2020 #F1 season 🙌 pic.twitter.com/l0mECGdgHk

— Formula 1 (@F1) February 10, 2020