Меланија Трамп му контрира на Доналд! Ги повика Американците да носат маски за да се заштитат од коронавирусот (ВИДЕО)

Првата дама на САД, Меланија Трамп, се вклучи во борбата против коронавирусот. Сними видео во кое ги повикува луѓето да носат маски, а потоа објави и своја фотографија со маска.

„Додека Центарот за контрола и превенција на болести продолжува да го проучува ширењето на ковид-19, надлежните препорачуваат да носите заштитни маски на јавни места на кои е тешко да се одржуваат мерките за социјално дистанцирање, како што се продавниците за прехранбени производи и аптеките. Запомнете, тоа не го заменува социјалното дистанцирање. Тоа е само уште една мерка за да бидеме сигурни“, рече Меланија.

Пред неколку дена Трамп на Американците им советуваше да носат шалови и марами преку лицето додека одат на јавни места. Иако тој самиот има фобија од микроби, нагласи дека нема да носи маска.

„Не сакам да ја носам, тоа е само препорака“, рече.

First Lady Melania Trump releases video stressing the CDC's recommendation to wear face masks in public settings, but cautions that it does not replace the practice of social distancing. https://t.co/5sxecjH6Y5 pic.twitter.com/7HAdjftq8m

As the CDC studies the spread of #COVID-19, they recommend people wear cloth face coverings in public settings when social distancing can be hard to do. Remember, this does NOT replace the importance of social distancing. pic.twitter.com/HRaQHFgXxn

— Melania Trump (@FLOTUS) April 9, 2020