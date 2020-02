Мејведер се ВРАЌА во рингот: ЕПСКИ реванш и уште еден спектакл во ист ден!? - Слободен печат

Тоа дефинитивно би бил најголемиот спортски спектакл на сите времиња, иако тешко е за верување…

Американскиот боксер Флојд Мејведер најави враќање во рингот „од пензија“ и ја шокираше јавноста со изјавара дека е подготвен во ист ден да ги одмери силите со Конор Мекгрегор и Хабиб Нурмагомедов.

– Зборував дека би се борел со Хабиб и Конор во ист ден. Со Хабиб преку ден, а против Конор во вечерните часови. Платите една цена, на пример 250 долари и ги гледате двете борби – рече Флојд Мејведер.

Floyd Mayweather in talks to fight UFC stars Conor McGregor and Khabib Nurmagomedov on the SAME day https://t.co/SE5owgwo2J

— MailOnline Sport (@MailSport) February 14, 2020