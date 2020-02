Мега размена: Ендрју Вигинс нов „воин“, Расел оди во Минесота - Слободен печат

Во последните часови од преодниот рок во НБА лигата, Голден Стејт вориорс и Минесота тимбервулфс договорија размена на ол стар играчи, објави најценетиот новинар во НБА, Адријан Војнаровски.

Деанџело Расел и Ендрју Вигинс во последните часови од преодниот рок ги заменија екипите. Голден Стејт го доби Вигинс, како и правата на заштитениот избор од првата рунда на драфтот 2021 година и пик од втората рунда од 2022 година. Во спротивен правец покрај Расел заминаа и Џејкоб Еванс и Омари Спелмен.

Golden State has agreed to trade D’Angelo Russell to Minnesota for a deal that includes Andrew Wiggins, a 2021 protected first-round pick and a 2022 second-round pick, league sources tell ESPN. Warriors will send Jacob Evans and Omari Spellman to Timberwolves too.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020