„Медена земја“ вечерва не доби Оскар, но Македонија е повеќе од горда на силната порака која медената екипа ја испрати! - Слободен печат

Во тек е 92. издание на доделувањето на оскарите, а нашата медена екипа досега беше во трка за два оскари – за Најдобар документарен филм и Најдобар интернационален филм.

Во категоријата Најдобар документарен филм оскарот падна кај американскиот документарец „American Factory“ (Американска фабрика).

#Oscars Moment: Steven Bognar, Julia Reichert and @JeffReichert9 accept the Oscar for Best Documentary Feature: "American Factory" (@afactoryfilm). pic.twitter.com/p4cWdVWm5S

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020