Маркетиншки потег на векот, производител на пиво ги почести сите голмани кои се „матирани“ од Меси

Производителот на алкохолни пијалоци „Бадвајзер“ направи неверојатен маркентиншки потег на векот по повод јубилелот на Лионел Меси.

Имено, Аргентинецот во победата на Барселона над Ваљадолид постигна гол со што го собори рекордот на Пеле.

Меси дојде до бројката од 644 гола за Барселона и постави светски рекорд кога станува збор за постигнати голови за ист клуб и поради тоа од Бадвајзер одлучија да направат специјален контингент на 644 шишиња пиво кои ги испратија на сите голмани кои примиле гол од Меси, а тоа се вкупно 160 голмани.

Busweiser has sent out a bottle to every goalkeeper Lionel Messi has scored against for his record 644 goals for Barcelona. They received a bottle for every goal Messi scored against them. Some received more than 1 bottle.

Every bottle is numbered with Messi’s goal number. pic.twitter.com/nFNoghhHwy

— Roy Nemer (@RoyNemer) December 24, 2020