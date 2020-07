Марјана сакаше да ги рекламира заштитните маски за лице, но сите гледаат во нешто друго!(ФОТО)

View this post on Instagram

Wishing you all a great summer! Have fun, stay safe, be kind 💙 Останете заштитени и во текот на летната сезона со маските на @staysafemacedonia 😷 Ги има во повеќе дезени , за деца 👶👧и возрасни 👩👨‍🦱100% памук ✅ со висок квалитет и ОЕКО-ТЕХ сертификат. Мислете на себе и на вашите најблиски.Бидете одговорни! #staysafe #masks Нарачки на @staysafemacedonia 070 232-764 070 323-769