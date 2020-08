Мареј е вистински Шкот – циција: Заработи повеќе од 60 милиони долари, а скапо му е да изнајми куќа

Енди Мареј одлучи да претстојува во хотел за време на Мастерс Синсинати и УС Опен.

Енди Мареј кој е роден во Шкотска ќе биде дел од првите два големи турнири по рестартот на тениската сезона, Мастерс Синсинати и УС Опен, но изненади со изборот на престој.

Имено, британскиот тенисер одлучи да не изнајмува приватна куќа која ја обезбедува Тениската федерација на САД (УСТА), туку ќе претстојува во хотел.

Досега единствени тенисери и тенисерки од топ 10 на АТП и ВТА ранг листите кои изнајмија приваква куќа се Новак Ѓоковиќ и Серена Вилијамс, додека Мареј смета дека таквиот потег е премногу скап и поради тоа во наредните три недели ќе претстојува во официјалниот хотел.

УСТА на сите тенисери кои се пријавија за настап на УС Опен и Мастерс Синсинати им понуди две опции, официјален хотел и приватна куќа со 24-часовно обезбедување.

„ Енди Мареј реќе дека нема да остане во приватна куќа во Њујорк како што тоа го направија Серена и Ѓоковиќ, а причината за тоа е астрономските цени“, напиша новинарот Бен Ротенберг на својот Твитер профил.

Andy Murray says he ruled out staying in a private home in New York, like Serena and Djokovic, because the costs were “astronomical.”

Andy, career prize money of $61 million, is not hurting for cash, but this was a high, high bar the USTA set for these palaces of solace.

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 21, 2020