Мараја Кери секоја година со божиќниот хит заработува „вреќи“ пари, а погледнете колку заработи само во 2019 година! - Слободен печат

Пејачката Мараја Кери (49) на легендарнот хит „All I want for Christmas is you“, секоја година во ова време, за време на новогодишните празници и божиќни празници, заработува „вреќи“ со пари.

Мараја која ја снимила нумерата во 1994 година е најслушана на стриминг сервисот, бидејќи како што знаете, не може да се замисли Божиќ без таа песна. Оваа ситуација се повторува секоја година.

Само досега за оваа година, песната заработила 7 милиони евра – пишува Мирор.

