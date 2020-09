Манасков поуспешен од Лазаров во македонската пресметка во ЛШ

Дербито во првото коло од ракометната Лига на шампионите се одигра во Нант каде Веспрем славеше во 28:24.

Овој дуел претставуваше и пресметка помеѓу македонските репрезентативци, Кире Лазаров и Дејан Манасков, а како победник излезе помладиот Манасков.

WATCH: Behind-the-back brilliance doesn’t get any sweeter than this effort from Dejan Manaskov for @telekomveszprem! 😎 #ehfcl pic.twitter.com/leFlvMRx4k

— EHF Champions League (@ehfcl) September 16, 2020