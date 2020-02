Македонија против Англија за влез во квалификациите за ЕП - Слободен печат

После настапот во претквалификациите во Скопје, футсалците на Скендеровски првиот меч од баражот ќе го играат на гостински терен.

Во изминатиот период на претквалификацискиот турнир во малата сала на СЦ „Јане Сандански“ – Скопје избраниците на селекторот Скендеровски го освоија второто место, но не успеаја да обезбедат настап во главните елитните квалификации за учество на Европското првенство 2022.

Таму ќе мора македонската футсал репрезентација да оди преку баражот, а ждрепката одлучи да ги одмери силите против Англија.

Во првиот меч домаќини ќе бидат Англичаните на 8 април, а една недела подоцна е реваншот на наш терен.

Во другите двојки се среќаваат: Турција-Грција, Швајцарија-Германија, Сан Марино-Данска, Израел-Кипар и Бугарија-Ерменија.

#FutsalEURO qualifying play-off draw: ties in April: winners into next year's qualifying group stage https://t.co/PMkUBp1iQR

— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) February 13, 2020