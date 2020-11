Македонија му пресуди на грузискиот селектор

Селекторот на Грузија, Владимир Вајс, си поднесе оставка откако неговата репрезентација загуби од Македонија во финалето н абаражот за пласман на ЕП.

Македонските фудбалери, односно Горан Пандев кој го постигна единствениот гол на натпреварот, му пресудија на Вајс да си поднесе оставка.

– Мојата работа е готова. Времето ми истече. Им благодарам на грузиските навивачи, фудбалери и новинари. Ова беше тешко време, но беа тоа прекрасни пет години во мојот живот. Жал ми е – изјави Вајс.

⚽️ ძდ: 🇬🇪 საქართველო 0⃣-1⃣ ჩრდილოეთ მაკედონია 🇲🇰

⚽️ FT: 🇬🇪 #GFF 0⃣-1⃣ @ffmmkd 🇲🇰

🗣️ Vladimir Weiss’ post-match press-conference.

“It’s my responsibility for the team but it’s football, it’s life.

Life must go on…

“[I’m] Sorry for you the fans.” pic.twitter.com/d1rjRzQml6

— Georgia • GFF (@GeorgiaGff) November 12, 2020