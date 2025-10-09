Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Аеродром Тирана / Фото EPA-EFE/MALTON DIBRA

Македонски државјани фатени со полни џебови непријавени евра на аеродромот во Тирана

К.И.
Пред

Двајца македонски државјани, кои требало да патуваат за Норвешка, се приведени на меѓународниот аеродром во Тирана, кај кои биле откриени евра и денари, кои не ги пријавиле.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Кај нив биле откриени и запленети 22.805 евра, 2.600 македонски денари.

Според полициското соопштение кај лицето А.Ј. (33) биле пронајдени 11.800 евра и 2.600 македонски денари, додека кај Б.И. (43) 11.005 евра, кои не ги пријавиле.

Процедуралните материјали се предадени до Обвинителството во Тирана за понатамошно постапување.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#пари #Тирана #Македонци #приведени
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Насилство на час во училиште во Карпош – ученик нападнал девојче од класот и го повредил
Гурбетчија од Америка и роднините пукале на Дебарското Езеро, и жена имала „Глок“
Бегалец од законот сам се пријавил во полиција, го барале за трговија со дрога
Кучиња кутнале постара жена на „Партизанска“, завршила во болница со скршеници и пукнат нос
Претреси и апсење во Ѓорче Петров, разбиена мрежа за трговија со дрога
Тешка несреќа во Битола – автомобил удри во пешак и во неговото куче
Двајца скопјани ноќеска запалиле две комбиња и една кола на паркинг во Аеродром
Тетовец тепал 14-годишно дете со тврд предмет, на други деца им се заканувал со нож