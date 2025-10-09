Ви препорачуваме
Македонски државјани фатени со полни џебови непријавени евра на аеродромот во Тирана
Двајца македонски државјани, кои требало да патуваат за Норвешка, се приведени на меѓународниот аеродром во Тирана, кај кои биле откриени евра и денари, кои не ги пријавиле.
Кај нив биле откриени и запленети 22.805 евра, 2.600 македонски денари.
Според полициското соопштение кај лицето А.Ј. (33) биле пронајдени 11.800 евра и 2.600 македонски денари, додека кај Б.И. (43) 11.005 евра, кои не ги пријавиле.
Процедуралните материјали се предадени до Обвинителството во Тирана за понатамошно постапување.
#пари #Тирана #Македонци #приведени
