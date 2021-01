Мајли Сајрус ја изгуби својата најдобра пријателка: Нејзиниот миленик Мери Џејн почина од карцином

За љубителите на животни, но и за фановите на Мајли Сајрус, веста за смртта на нејзиното куче Мери Џејн, е најтажна вест денес.

„Секој што ме познава, дури и не толку добро, знае дека мојата најдобра пријателка беше мојот питбул Мери Џејн“, напиша таа во пораката и додаде дека пред некое време на нејзиното куче и бил дијагностициран карцином.

sending you so much love @MileyCyrus 🥺❤️

— out of context hannah montana (@OCHannahMontana) January 7, 2021