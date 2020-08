Мајка Далтон: Украинка (51) ископала тунел за да го извади синот од затвор, но и таа завршила зад решетки! (ВИДЕО)

Нешто слично како мајката на браќата Далтон од стрипот за Таличниот Том, една мајка се обидела да го извлече синот од затвор од Укрина, но била фатена и сега најверојатно и таа ќе заврши зад решетки.

Педесетиедногодишната жена изнајмила куќа во близина на затворот во Запорошката област на југот од Украина.

Потоа со лопати и мотики копала тунел на длабина од три метри и долг 10 метри се до затворските ѕидини.

Mother faces jail after audacious attempt to single-handedly dig a 35ft-long tunnel to free her son from prison https://t.co/dflpQt8ivN

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 3, 2020