„Магија“ на Иниеста за финале во јапонскиот куп! (ВИДЕО)

Поранешната ѕвезда на Барселона со гол придонесе во победата на Висел Кобе од 3:1 во дуелот против Шимизу, во полуфиналето на фудбалскиот куп на Јапонија.

Андрес Иниеста (35) беше стрелец на првиот гол со кој Висел поведе со 1:0. Шпанскиот ветеран беше повлечен од игра во 89. минута од натпреварот.

Iniesta just scored this goal for Vissel Kobe in the Emperor's Cup. pic.twitter.com/zxfrn9oUby

— Fasih (@FalseInterior) December 21, 2019