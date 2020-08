Лукашенко пристигна во резиденцијата во Минск со пушка во рака (ВИДЕО)

Претходно дел од белоруските медиуми објавија дека хеликоптер слета на територијата на Палатата и претпоставуваа дека со него ќе биде евакуиран Лукашенко.

– Кабинетот на белорускиот претседател деманитира дека хеликоптерот што слета пред Палатата на независноста требало да го евакиира Александар Лукашенко.

Според Кабинетот, Лукашенко не е евакуиран туку со хеликоптер пристигнал во својата резиденција. На социјалните медиуми објавена е снимка како Лукашенко се симнува од хеликоптер, носи панцир, а во раката држи пушка.

Lukashenko came out to his voters once again and thanked them wholeheartedly for their support. This time they happen to guard his palace. Luka: "You're absolute legends!", voters: "We'll stay with you till the end!" pic.twitter.com/PqihwzEcsM

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 23, 2020