Лукашенко: Белорусија е приморана да ги затвори границите со Полска и Литванија (ВИДЕО)

Белорусија е принудена да ја затвори границата со Полска и Литванија, како и да ги засили граничните контроли со Украина, изјави денеска претседателот Александар Лукашенко.

-Принудени сме да ги повлечеме војниците од улиците, како што реков, да ја мобилизираме половина од армијата и да ја затвориме државната граница од запад, пред се со Литванија и Полска. Принудени сме да ја зајакнеме државната граница со нашата братска Украина- рече Лукашенко.

Лукашенко ова го рече во време на политичка криза во Белорусија по спорните претседателски избори, за кои опозицијата тврди дека биле наместени, што предизвика масовни протести во земјата.

