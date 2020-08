ЛШ: Руни со прогноза за вечерашното финале во Лисабон! (ФОТО)

Вечерва на стадионот „Да Луж“ на завршниот турнир во Португалија ќе го дознаеме новиот освојувач на титулата во Лигата на шампионите, од 21.00 часот силите ќе ги одмерат ПСЖ и Баерн Минхен.

Еден од оние кои ќе го гледаат финалето е и еден од најпознатите англиски напаѓачи, Вејн Руни кој вели дека Французите имаат поголеми шанси против Германците.

– Тоа ќе биде еден отворен натпревар. Се сретнуваат екипи кои многу добро напаѓаат, ќе биде тешко и за двете екипи, очекувам меч со многу шанси. Мислам дека ПСЖ со Нејмар, Мбапе и Ди Марија имаат корист од високата одбрана која ја користи Баерн. Ќе добијат шанса и верувам, за разлика од Лион во полуфиналето, ќе ја искористат – рече Руни.

🔴🔵 Keylor Navas is back for Paris, while Verratti is among the substitutes.

Just over an hour to go! ✊#UCLfinal

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 23, 2020