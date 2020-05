ЛШ, потврден датумот: Дали Лион може да го елиминира Јувентус? (ВИДЕО)

Како што тврди првиот човек на францускиот клуб, Ола за „РТЛ Фудбал“, реваншот во Торино ќе се одигра на 7 август..

Претседателот на францускиот клуб Лион, Жан-Мишел Ола ја потврди информацијата дека неговата екипа кон почетокот на август ќе го игра реванш натпреварот од осминафиналето во Лигата на шампионите против Јувентус во Торино.

– Натпреварот е закажан за 7 август и ќе биде одигран пред празните трибини во Торино – рече Ола за „РТЛ Фудбал“.



Француските власти неодамна донесоа одлука за предвремено завршување на сезоната во „Лига 1“ поради пандемијата на коронавирус, и ПСЖ беше прогласен за шампион. Лион во меѓувреме се надева дека по судиски пат ќе биде поништена одлуката од федерацијата.

