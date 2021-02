Лоша вест за сите екипи кои сакаат да го ангажираат Халанд

Челниците на германскиот тим веќе им порачаа на сите заинтересирани екипи дека во летниот преоден рок немаат намера да ги разгледуваат понудите кои би пристигнале за Халанд. Но, дел од медиумите сметаат дека со ваквиот став „милионерите“ сакаат да ја кренат цената на фантастичниот напаѓач. Голем број од медиумите се убедени дека Борусија Дортмунд ќе му дозволи на Халанд да си замине на лето, но за повеќе од 100 милиони евра. Бидејќи сите фудбалски гиганти се заинтересирани за Халанд, се очекува сумата да биде значајно поголема од 100 милиони евра.

According to the Daily Star, Erling Haaland is demanding a contract worth around £78 MILLION ($109m) at his next club 🤑🤑🤑 pic.twitter.com/9obMFRdPUr

— Goal (@goal) February 21, 2021