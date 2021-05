Ливерпул во пол позиција за последното место во кое носи во ЛШ

Фудбалерите на Ливерпул го совладаа Барнли на гости со 0:3 во претпоследното коло од Премиер лигата и сами си ја кројат судбината, односно само од нив ќе зависи дали ќе играат во Лигата на шампионите идната сезона.

Во пресрет на последното коло во Премиер лигата, Ливерпул со триумфот над Барнли се искачи на четвртото место на табелата со 66 бода и има ист број бодови со Лестер но има и подобра гол разлика од „лисиците“.

ONE DOWN, ONE TO GO!

A BIG WIN FOR THE REDS AT TURF MOOR 😍

— Liverpool FC (@LFC) May 19, 2021