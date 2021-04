Ливерпул по одмазда против Реал, „граѓаните“ на мегдан со „милионерите“

Денеска од 21.00 часот ќе се играат првите натпревари од четвртфиналето во Лигата на шампионите, Реал Мадрид е домаќин против Ливерпул, а Манчестер сити ќе ја пречека Борусија Дортмунд.

Тоа ќе биде борба меѓу четири фантастични екипи кои успеаја да стигнат до четвртфиналето со одлични игри оваа сезона, а особено интересно ќе биде на дуелот помеѓу поранешните финалисти од 2018 година кога Реал беше подобар од „црвените“ со головите на Герет Бејл и ја освои европската титула.

Нема сомнеж дека играчите на Ливерпул се многу мотивирани да го постигнат најдобриот можен резултат на првиот натпревар од четвртфиналето против Реал Мадрид и дека ќе ја бараат шанса за учество во полуфиналето уште во првите 90 минути.

Според формата, и двата тима забележаа сигурни победи во домашното првенство, особено тоа важи за Ливерпул кој беше подобар од Арсенал во Лондон и го победи со 3:0 во саботата, додека Реал Мадрид беше подобар од Еибар со 2:0 и така го искористи киксот на Атлетико Мадрид за крајно неизвесна борба за титулата во „Ла Лига“.

Со оглед на тоа што стадионот „Сантијаго Бернабеу“ и натаму е во фаза на реконструкција, вечерашниот дуел ќе се одигра на стадионот „Алфредо ди Стефано“ во Мадрид и главен судија на натпреварот е Феликс Брих од Германија.

