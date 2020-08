Ливерпул од денеска има нов дрес и нов производител

Англискиот шампион денеска објави како ќе изгледа нивниот дрес во сезоната 2020/21.

По пет години соработка со Њу Баланс, Ливерпул од денеска има нов производител, Најки.

Договорот со Њу Баланс беше раскинат, работата дојде до британскиот суд кој на крајот пресуди во корист на Ливерпул и кој од денеска ја започнува соработката со американскиот производител на спортска опрема.

THE. WAIT. IS. OVER. 🙌

Our new 2020/21 @NikeFootball home kit 🔴 #TellUsNever

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) August 1, 2020