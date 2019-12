Ливерпул и Фламенго за светската титула во Доха! (ВИДЕО)

Денеска во Доха се одигра и второто полуфинале на Светското клупско првенство, Ливерпул со резултат 2:1 триуфмираше против Монтереј.

После првото полувреме на „Калифа Интернационалниот стадион“ имаше по еден погодок на двете страни. Во 12. минута поведоа фудбалерите на Клоп преку Кеита кој ја искористи прекрасната асистенција на Салах.



Само 120 секунди траеше радоста на европскиот шампион, бидејќи Мексиканците успеаја да израмнат благодарение на Фунес на кого не внимаваше најдобро одбраната на премиерлигашот.

Во самиот финиш од второто полувреме после една убава акција (90+1), Александер-Арнолд во прав момент го пронајде Фирмино, а овој од непосредна близина ја затресе мрежата на Бароверо.

