Лили Ален нападната на социјалните мрежи затоа што се пошегувала со смртта на принцот Филип

Пејачката Лили Ален се најде на мета на бројни критики во јавноста откако на социјалните мрежи пејачката прокоментирала на една објава на која се пошегувала со смртта на принцот Филип.

Лили во коментарот „емотикони“ кои плачат од смеа, на една виралната содржина на која била прикажана „принцезата Дијана како се лути затоа што принцот Филип доаѓал во рајот“.

„Умрев смеејќи се на ова со Дијана“, напишала пејачката, а тоа предизвикало лутина кај бројните обожаватели на британското семејство.

lot of trolls and bots out tonight. #RIP Prince Phillip you would have loved late stage surveillance capitalism.

— LILYALLEN2.0 (@lilyallen) April 9, 2021