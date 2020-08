Либанскиот премиер се закани: Ќе платат одговорните за експлозијата – Бејрут како погоден од атомска бомба (ВИДЕО)

Многу земји понудија помош за Либан меѓу нив и Израел, Франција, Кипар, Грција и други.

Премиерот на Либан, Хасан Диаб вечерва изјави дека одговорните за големата експлозија во опасниот магацин во бејрутското пристаниште, ќе ја платат цената за тоа.

– Ветувам дека ова катастрофа нема да помине без одговорност… Одговорните ќе ја платат цената, истакна Диаб.

Тој додаде дека магацинот се наоѓа во пристаништето од 2014 година, но оти нема да зборува за тоа, бидејќи истрагата за причините за експлозијата се во тек. Според некои извештаи во експлозијата се повредени неговата сопруга и ќерката.

Fireworks explosion?! I felt like I’m dying, I still can’t believe it #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/EMTS470FOH — Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين (@Lobnene_Blog) August 4, 2020

Претходно, Либанскиот министер за здравство Хасан Хамад изјави дека во експлозијата загинале најмалку 30 лица, а околу 3.000 се повредени во експлозијата што се случи во бејрутското пристаниште, во близина на центарот на Бејрут.

Се стравува дека бројот на жртви ќе биде поголем, бидејќи многу луѓе се заглавени под урнатините.

Incredible close in view of the explosion in Beirut today#Lebanon #Beirut pic.twitter.com/5nhD4pZzMj — CNW (@ConflictsW) August 4, 2020

Во меѓувреме, израелските министри за одбрана и за надворешни работи, Бени Ганц и Габи Ашкенази изјавија дека Израел преку меѓународни безбедносни и дипломатски канали и понуди медицинска и хуманитарна помош на либанската Влада.

BREAKING: Massive explosion in Beirut. Footage from the daily star office now in Lebanon pic.twitter.com/2uBsKP5wCH — Ghada Alsharif (@GhadaaSharif) August 4, 2020

Претходно, шефот на француската дипломатијата Жан-Ив ле Дријан на Твитер напиша дека „Франција секогаш е на страната на Либан и на либанскиот народ”.

My thoughts and prayers to all those affected. 💔🙏 That explosion in #Beirut is one of the most horrifying things I’ve ever seen. 😔 pic.twitter.com/OYlMx81eWD — Enes Kanter (@EnesKanter) August 4, 2020

Тој истакна дека Франција е подготвена да пружи помош во зависност од потребите на либанските власти.

My city Beirut after the explosion. What a tragedy. It's too much to bear 💔😢@akhbar pic.twitter.com/2GVePyZMOT — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 4, 2020

Исто така и Грција и Кипар понудија помош доколку е потребно и изразија жалење и сочувство до Владата на Либан.

Министерството за надворешни работи на Грција соопшти дека земјата „е подготвена да им помогне на либанските власти со сите средства што ги има на располагање”, додека пак претседателот на Кипар Никос Анастасиадис преку официјалниот Твитер профил изрази подготвеност за било каква неопходна помош.

In saint jossef hospital in beirut pic.twitter.com/ArFCznUEwO — Nareg (@Nareg10) August 4, 2020

И иранскиот министер за надворешни работи Мохамад Џавад Зариф понуди помош за Либан.

– Нашите мисли и молитви се со големиот и силен народ на Либан, напиша Зариф на Твитер, додавајќи оти Иран „како и секогаш во целост е подготвен да ја пружи целата неопходната помош”.