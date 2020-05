Лепа Брена со фотографиите од пред 33 години ја разбуди носталгијата кај фановите

View this post on Instagram

@lepabrenaa @lepabrena_fp @lepabrenafan "Živela Jugoslavija" Novogodisnji Show program Tv Beograd (1984) #lepabrena #lepabrenaa #brena #tvarhiv #arhiva #muzika #slatkigreh #music #1984 #tvshow #jugoslavija #memories #beograd #rts