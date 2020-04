Лекари поради пандемијата ја откажале свадбата, па се венчале во болницата

Лекарот Мајкл Сан и неговата свршеница, исто така лекар, Шелун Цаи, морале да ја откажат долго планирана голема венчавка поради пандемијата на коронавирусот. Сепак, тие одлучиле да одржат мала церемонија во болницата во која двајцата работат, пишуваат странските медиуми.

Мајкл и Шелун ставиле маски, невестата ставила импровизиран вел, а на болничката количка поставиле натпис „Штотуку венчани“. Единствени гости на оваа необична венчавка биле нивните колеги, а семејството и пријателите ги следеле преку видеоповик.

Шелун рекла дека таа и Мајкл се свршиле во 2016 година, а големата венчавка требало да се одржи во Северна Каролина, минатата сабота.

– Колегите знаеја дека ја одложивме свадбата и кога дојдовме на работа во саботата, им открив дека планираниот датум е токму тој, 11 април. Одеднаш сите се вклучија, ми направија вел, импровизирана венчаница, па цвеќе од хартиени марамчиња и сите се обидоа да придонесат на некој начин. Подготовките почнаа во 8 часот наутро, по негата на пациентите, а тие ја подготвија венчавката – открила Шелун за емисијата „Добро утро, Америка“.

Така, на датумот на првично планираната церемонија, Шелун, која е гинеколог, го поканила својот свршеник, кој е психијатар, во Центарот за пораѓање Дјук.

Колегите дури им подготвиле и импровизиран свадбарски апартман, при што една медицинска сестра ја водела службата. Преку видеоповикот церемонијата ја следеле 12 членови на семејството и пријателите.

– Беше апсолутно неверојатно. Ние се грижиме за нашите пациенти секој ден и се радувам што моите колеги ни покажаа дека се грижиме и едни за други. Тие се моето семејство. Беше навистина трогателно – со емоции зборувала Шелун.

Мајкл и Шелун планираат да ја легализираат венчавката во октомври.

2 @dukesom residents had a @zoom_us wedding at @DukeHospital Birthing Center today! The ceremony commemorated what would have been their big day in NYC. Fam & friends virtually watched @dukeobgyn resident Shelun Tsai exchange vows w/ @DukePsychiatry resident Michael Sun 🎉 🎊 💕 pic.twitter.com/p8RKwBXBWA

— Duke OB/GYN (@dukeobgyn) April 11, 2020