Лејкерси по пауза од седум години ќе играат во плејофот (ВИДЕО)

Кошаркарите на ЛА Лејкерс во дербито на вечерта го совладаа Милвоки бакс со 113:103.

Дуелот на двете најдобри екипи во НБА лигата му припадна на тимот од Западната конференција кој сега има скор од 48 победи и 13 порази, а победата над Милвоки им обезбеди и пласман во плејофот.

Ова ќе биде прв пат по седум години ЛА Лејкерс да игра во разигрувањето за титулата. Последен пат „езерцата“ учествуваа во плејофот во сезоната 2012/13 кога екипата ја предводеше Коби Брајант.

Интересно е што во сегашниот тим на Лејкерси има само еден играч кој настапи во плејофот и пред седум години, центарот Двајт Хауард.

The Lakers are heading to the playoffs for the first time in seven years.

Here’s the starting lineups from 2013 and now: pic.twitter.com/DYN56XwBwJ

