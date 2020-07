Легендарниот тренер на Шахтјор изврши предавство, седна на клупата на Динамо Киев и веднаш „доби“ јамка за бесење

Навивачите на Динамо не се согласуваат со одлуката на управата и му испатија порака на Романецот.

Мирчеа Луческу од денеска и официјално е тренер на Динамо Киев. Украинскиот тим објави дека е потпишан двегодишен договор, а оваа одлука да се ангажира поранешниот тренер на најголемиот ривал Шахтјор, покрена лавина негативни реакции кај навивачите.

A post shared by FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv) on Jul 23, 2020 at 6:37am PDT

View this post on Instagram

Луческу дури 12 години го предводеше Шахтјор и за тој период освои осум шампионски титули, а во 2009 година триумфира и во Лигата на Европа.

Ваквите успеси се доволна препорака за управата на Динамо Киев, но нивните навивачи се незадоволни и на брутален начин му успратија порака на Луческу дека не е добредојден во нивниот клуб.

Имено, навивачите на Динамо Киев на социјалните мрежи масовно објавуваат монтирана фотографија на која се гледаат Луческу и јамка за бесење во вид на сино-белиот шал.

Dinamo Kiev’s ultras are already in love with Lucescu. NOT! pic.twitter.com/UGM5563IEj

— Emanuel Roşu (@Emishor) July 23, 2020