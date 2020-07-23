Легендарниот тренер на Шахтјор изврши предавство, седна на клупата на Динамо Киев и веднаш „доби“ јамка за бесење

Навивачите на Динамо не се согласуваат со одлуката на управата и му испатија порака на Романецот.
Мирчеа Луческу од денеска и официјално е тренер на Динамо Киев. Украинскиот тим објави дека е потпишан двегодишен договор, а оваа одлука да се ангажира поранешниот тренер на најголемиот ривал Шахтјор, покрена лавина негативни реакции кај навивачите.
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Ласкаво просимо до Києва, Містер! Контракт укладено на два роки з опцією прологнації ще на рік. Президент ФК «Динамо» (Київ) Ігор Суркіс: – Хочу представити Мірчу Луческу, одного з найкращих тренерів у світі. Сподіваюся, що з приходом його тренерської команди відродяться переможні традиції київського «Динамо», він завоює багато титулів, і вболівальники будуть оцінювати Мірчу за його результатами. Успіхів йому, удачі! А всім, чим можу, я йому допоможу. Головний тренер ФК «Динамо» (Київ) Мірча Луческу: – По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вірю в те, що моєю роботою тут будуть задоволені, так само як і тими результатами, яких я досягну на чолі «Динамо». Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями.
Луческу дури 12 години го предводеше Шахтјор и за тој период освои осум шампионски титули, а во 2009 година триумфира и во Лигата на Европа.
Ваквите успеси се доволна препорака за управата на Динамо Киев, но нивните навивачи се незадоволни и на брутален начин му успратија порака на Луческу дека не е добредојден во нивниот клуб.
Имено, навивачите на Динамо Киев на социјалните мрежи масовно објавуваат монтирана фотографија на која се гледаат Луческу и јамка за бесење во вид на сино-белиот шал.
Dinamo Kiev’s ultras are already in love with Lucescu. NOT! pic.twitter.com/UGM5563IEj
— Emanuel Roşu (@Emishor) July 23, 2020
Но, ваквите закани не го плашат Луческу.
– Ми недостасуваше Украина, сакав да се вратам во оваа земја каде имав успешни резултати – изјави Луческу на промоцијата.