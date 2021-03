Леброн е намерно повреден?!

Кошаркарот на ЛА Лејкерс, ја повика НБА лигата ја започне истрага поради повредата на Леброн Џејмс бидејќи смета дека кошаркарот на Атланта хоукс, Соломон Хил, намерно ја повреди ѕвездата на „езерцата“.



– Ние не мислиме дека тоа беше кошаркарски потег. Гил можеше да дојде до топката само преку ногата на Леброн, Тој вели дека немал намера да го повреди, но НБА лигата секако треба да го истражи случајот – изјави Херел.

Montrezl Harrell on Solomon Hill’s dive into LeBron: “We don’t feel like it was one of those basketball-type plays.”

On follow-up: “He had to go through his leg to get the ball.” Says he didn’t think he intend to hurt James but that it’s something that the league should look at.

