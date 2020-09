ЛЕ: Евроголот на Нафиу ja „разбуди“ Шкендија, но Тотенхем ќе игра во плеј-офот (ФОТО+ВИДЕО)

Во рамките од третото квалификациско коло на Лига Европа вечерва на Националната арена „Тодор Проески“ – Скопје, екипата на Тотенхем славеше со конечен резултат 1:3 против македонскиот претставник Шкендија.

Многу рано уште во петтата минута играчите на Жозе Мурињо дојдоа во водство, одбраната на Шкендија не внимаваше најдобро, Сон убаво го пронајде Ламела кој само рутински ја испрати топката во мрежата на Захов (0:1).

Премиерлигашкиот гигант воглавно ја контролираше топката во првото полувреме, создавајќи уште неколку сериозни шанси, но без реализација. Тетовските „црвено-црни“ немаа ниту еден удар во рамките на голот каде што дебитираше новото засилување, голманот Џо Харт.

Во второто полувреме многу поагресивно и тоа резултираше со еден прекрасен погодок на Нафиу во 55 минута, немоќен беше гостинскиот чувар на мрежата (1:1).

Како да им даде „крила“ овој погодок на играчите на Шкендија, па и натаму напаѓаа по голот на гостите, уште похрабро и посмирено делуваа фудбалерите на Ѓока знаејќи што сакаат во овој меч против големиот фаворит, а тоа е да се надигруваат и се борат за плеј-оф во натпреварувањето.

Во 65 минута Ламела имаше убава можност со глава по вторпат да се запише во листата на стрелците, но за среќа покрај голот на Захов.

Загрижениот Мурињо за краток период направи три замени, Тотенхем повторно беше тој кој ја контролираше топката, нововлезениот Лукас шутираше во 70 минута, ударот го одбрани Захов, топката се одби до Сон кој на најдобар можен начин го искористи моментот и прецизно стрелаше за нова предност на лондонскиот клуб во Скопје (1:2).

Се врати истиот Тотенхем од првото полувреме со целосна контрола на играта, а влегувањето на Кејн даде нова свежина. Во 79 минута Сон убаво нафрли точно до Кејн кој стрелаше за 1:3 кој практично значеше поставување на конечниот епилог и крај на сите надежи на Шкендија која достојно се прости од европското лето.

Мечот заврши со победа на Тотенхем кој во плеј-офот за учество во групите на ЛЕ ќе игра против Макаби Хаифа во Израел.

GOAL! Lamela's finish to put us 1-0 up early on pic.twitter.com/Br8lcrafXl

GOAL! Kane heads home. The link-up between him and Sonny occurs again 😍 pic.twitter.com/fMhZTONeBc

