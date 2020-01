Лажни фотографии од пожарите во Австралија на кои треба да внимавате - Слободен печат

За жал, на интернет се појавија и многу фотографии, кои или не се доволно автентични, или се целосно лажни.

Застрашувачките пожари кои моментално се актуелни во Австралија се навистина огромни и смртоносни, па многу личности реагираа на социјалните мрежи.

Навистина е тешко да се запре споделувањето на овие фотграфии, посебно кога нив ќе ги објават познати личност, но на следните три фотографии треба да се посветите посебно внимание:

1. „Сателитска снима од пожарите“

Фотографијата која на Твитер ја објавила пејачката Ријана, со цел да изрази свое сочувство за жртвите во пожарите во Австралија, всушност не е реална.

На сликата се прикажани податоци од НАСА, кои даваат правилен приказ за информациите за тоа каде избивале пожарите ширум Австралија, но не и вистинската скала, односно размерот на пожарот.

Поради употребен ефект, пожарите на оваа слика изгледаат многу поголеми отколку што навистина се.

Творецот на сликата, Ентони Херси, подоцна објавил пост на Твитер, во кој објаснил дека неговата намера не била да се создаде погрешна претстава за пожарите.

2. Алармантни фотографии од страницата MyFireWatch

If you overlaid what’s happening in Australia right now on the US pic.twitter.com/I3LQPT8rh1

Страниците како MyFireWatch, со кои управува Владата на Западна Австралија, нудат одлични услуги. Но, картата со пожари која ја користат не е наменета за прикажување на целосните размери на пожарите во Австралија.

Секој индикатор на картата го претставува пожарот кој моментално гори во Австралија.

За жал, некои од корисниците на социјалните мрежи ја користат оваа страница како показател за силината на пожарите на картата.

3. Целосно нејасен твит кој го објави американскиот „Еј-Би-Си“ Њуз

A superimposed map of Australia over the U.S. shows the spread of the many massive wildfires raging across the country. [Corrects previous map, which indicated overall regions affected the blazes.] https://t.co/XeL6IjyZWZ pic.twitter.com/fy2JOOsZEt

— ABC News (@ABC) January 7, 2020