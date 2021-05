Лауреус награди: Надал и Осака се најдобри спортисти за 2021 година

Шпанскиот тенисер по втор пат во својата кариера е прогласен за најдобар спортист за 2021 година во изборот на спортката академија Лауреус. Успехот на Ролан Гарос минатата година кога дојде до 13. грен слем титула во Париз, го направи Надал најсериозен конкурент, а на крајот и добитник на наградата.

– За мене освојувањето на 13 грен слем титула на Ролан Гарос и 20 грен слем со што се израмнив со Рожер Федерер се навистина незаборавни моменти – изјави меѓу другото Надал.

Лауреус наградата за спортистка на годината и ја додели на тенисерката Наоми Осака.

Осака за три години два пати триумфира на УС Опен, а голм плус во изборот имаше и нејзината актвност и поддршка во борбата против расизмот и расната нееднаквост.

– Многу сум среќна поради оваа награда. Желбата ми е во иднина да пронајдам начин со кој ќе можам да влијаам на што поголем број луѓе. Мислам дека е многу важно да го искористиме влијанието кое го имаме – порача младата јапонска тенисерка.

Фудбалскиот клуб на Баерн Минхен ја доби наградата за најдобар спортски тим на годината благодарение на шесте трофеи кои ги освои во 2020 година, од кои најважен беше тој во Лигата на шампионите.

Наградата за „ангажиран спортист“ (Athlete Advocate) му припадна на Луис Хамилтон за неговите напори за кревање на свеста за расизмот.

Квотербекот на Канзас сити чифс, Патрик Махомс е ја доби наградата за ѕвезда во подем. Махомс стана најмладиот квитербек во историјата на НФЛ лигата кој е прогласен за МВП на Супербол натпреварот на кој неговиот тим ја освои титулата.

Наградата за „спортист кој инспирира“ ја доби фудбалерот на Ливерпул, Мохамед Салах. Салах освен што имаше огромен придонес во освојувањето на титулата во Премиер лигата, покрена и разни проекти во Египет донирајќи пари за изградба на училишта, болници и амбуланти во малите места.

– Горд сум, а во исто време и благодарен за оваа награда. Минатата година беше многу тешка, но сите мора да учиме од ова искуство, мора да продожиме да се поддржуваме едни со други да направиме се е потребно за светот да тргне напред – рече Салах.

Макс Перот ја доби наградата за „кам-бек на годината“. Кон средината на јануари 2019 година на Перот му беше дијагностициран Хоџкинов лимфом, но осум месеци подоцна тој успеа да победи на натпреварувањето во сноуборд ХГејмс во Осло.

Наградата за „Спортски момент на годината“ замина во рацете на Крис Ник. Крис беше првата личност со Даунов синдром која заврши комплетна Ајронмен трка, која се смета за најтешко натпреварување на светот бидејќи се состои од пливање 3.86 километри, 180 километри возење велосипед и трчање на вистински маратон од 42.2 километри.