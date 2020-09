Лајпциг ги враќа навивачите на трибините

Германскиот тим доби зелено светло да им дозволи на навивачите да присуствуваат на трибините на 20. септември на средбата против Мајнц.

Досега само француската Лига 1 и руската лига дозволуваат ограничено присуство на навивачи на трибините во новата сезона, а наскоро може да им се приклучи и една од најатрактивните лиги, германската Бундеслига.

Германија успешно се справува со пандемијата на коронавирусот и екипата на Лајпциг доби зелено светло на дозволи присуство на навивачи на натпреварот против Мајнц.

На натпреварот ќе може да присуствуваат највеќе до 8.500 навивачи откако клубот се договори со градските здравствени власти по олабавувањето на мерките во покраината Саксонија.

RB Leipzig is planning to allow spectators to attend the home game against Mainz on 20th September. A location-specific agreement has been made with the public health department of the city of Leipzig, which will allow an attendance of around 8,500 people.

