Курц: Северна Македонија сработи одлично на патот на евроинтеграциите

Северна Македонија сработи одлично на патот на евроинтеграциите, напиша денеска на твитер австрискиот канцелар Себастијан Курц, по средбата со премиерот Зоран Заев на Самитот на ЕУ за Западен Балкан во Виена.

Според канцеларот Курц, потребно е да се исполнат ветувањата и брзо да се започнат пристапните прегоговори.

– Ние мора сега да ги одржиме нашите ветувања и брзо да ги започнеме пристапните преговори, пишува на Твитер канцеларот Курц.

Very good to see @Zoran_Zaev again in Vienna! North Macedonia has done an excellent job on its way towards #EUIntegration. We must now keep our promises and swiftly start accession negotiations! pic.twitter.com/YLozBwHBnJ

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) June 18, 2021