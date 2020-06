Купот на Италија за Елмас и Наполи, Јувентус падна во пенал серијата

Македонскиот репрезентативец Елиф Елмас го освои првиот трофеј во дресот на Наполи, Купот на Италија откако во финалето беше подобар од Јувентус и тоа по подобро изведување на пенали.

Napoli are the Coppa Italia champions! 🏆

Gli Azzurri have won it for the sixth time 🙌 pic.twitter.com/brxPIqIdb3

