Куомо критикува: Не го знаеме изворот на заразата, мора да останеме затворени

Гувернерот на државата Њујорк, Ендру Куомо ги критикуваше барањата за предвремено отворање на неговата држава и рече дека знае дека луѓето се без работа, но потенцира дека потребно е подобро разбирање на коронавирусот пред да се ублажат мерките.

Додека гувернерите на околу половина од САД планираат да ги олеснат ограничувањата овој викенд, Кумо посочува дека се потребни повеќе информации за пандемијата во Њујорк – најтешко погодената држава – пред да се ублажат мерките.

Инаку, топлото време вчера ги натера жителите на Њујорк масовно да излезат и да прошетаат низ парковите. Куомо изјави дека морал да и нареди на полицијата да отиде во парковите како би го регулирала одржувањето на социјална дистанца во големите гужви.

People across New York came out to enjoy the sunshine amid the #Covid19 lockdown on Saturday.@NYGovCuomo said he has ordered police to enforce social distancing even as the state’s severe #coronavirus outbreak recedes. More @business: https://t.co/lQsishTYXs pic.twitter.com/QNBUAJAdpH

— Bloomberg QuickTake (@QuickTake) May 3, 2020