Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: EPA/JOSE SENA GOULAO

Кристијано Роналдо: Мојот план е јасен, сакам да играм фудбал уште неколку години

Ф.К.
Пред

Кристијано Роналдо (40) синоќа ја доби наградата од Португалската фудбалска федерација за најдобар играч на сите времиња, а на церемонијата на доделување на наградите зборуваше за иднината.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Португалецот ја додаде оваа награда на десетици други индивидуални награди што ги освоил, и дојде во Португалија за собирот на репрезентацијата, која ја очекуваат квалификациските натпревари за СП 2026 против Ирска и Унгарија овој викенд.

– Знам дека веќе сум ви досаден со сите овие награди. Но, среќен сум и горд на оваа награда и мислам дека сè уште имам многу да му дадам на фудбалот. Мојот план е јасен. Сакам да играм фудбал уште неколку години. Сè уште играм добро, им помагам и на мојот клуб и на мојата репрезентација, а зошто да не продолжам? Немам уште многу години на теренот, но сакам да уживам во нив максимално. Повеќе не правам долгорочни планови, туку краткорочни, така е поинтересно. Целта сега е да се квалификуваме за Светското првенство, а ќе видиме што ќе се случи таму – рече Роналдо на церемонијата.

Роналдо неодамна го продолжи договорот со Ал Наср до летото 2027 година и јасно е дека има намера да го доврши до крај.

Португалецот веќе одигра 111 натпревари во Саудиска Арабија и постигна 98 гола и 20 асистенции.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#кристијано роналдо #Португалија #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Миовски: Белгија е одлична репрезентација, свесни сме за нејзините силни и слаби страни
МЗТ Скопје Аеродром стартуваше со победа над Вршац во АБА 2 лигата
Билиќ на чекор до клупата на Ренџерс?
Арсенал би можел привремено да се пресели на Вембли
Рабио го критикува мечот во Австралија: „Лудост е да се патува толку километри“
Леброн го „измами“ светот: Наместо одлука за кариерата – реклама за коњак
Сензација во Шангај: 204. тенисер на светот во четвртфинале!
ФОТОГАЛЕРИЈА | „Рисовите“ се подготвуваат за лов на мундијалскиот сон