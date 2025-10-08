Кристијано Роналдо: Мојот план е јасен, сакам да играм фудбал уште неколку години
Кристијано Роналдо (40) синоќа ја доби наградата од Португалската фудбалска федерација за најдобар играч на сите времиња, а на церемонијата на доделување на наградите зборуваше за иднината.
Португалецот ја додаде оваа награда на десетици други индивидуални награди што ги освоил, и дојде во Португалија за собирот на репрезентацијата, која ја очекуваат квалификациските натпревари за СП 2026 против Ирска и Унгарија овој викенд.
– Знам дека веќе сум ви досаден со сите овие награди. Но, среќен сум и горд на оваа награда и мислам дека сè уште имам многу да му дадам на фудбалот. Мојот план е јасен. Сакам да играм фудбал уште неколку години. Сè уште играм добро, им помагам и на мојот клуб и на мојата репрезентација, а зошто да не продолжам? Немам уште многу години на теренот, но сакам да уживам во нив максимално. Повеќе не правам долгорочни планови, туку краткорочни, така е поинтересно. Целта сега е да се квалификуваме за Светското првенство, а ќе видиме што ќе се случи таму – рече Роналдо на церемонијата.
Роналдо неодамна го продолжи договорот со Ал Наср до летото 2027 година и јасно е дека има намера да го доврши до крај.
Португалецот веќе одигра 111 натпревари во Саудиска Арабија и постигна 98 гола и 20 асистенции.