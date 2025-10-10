ФОТО | Крис Џенер никогаш не изгледала помладо: Повторно ја затегна кожата и ја промени бојата на косата
Американската ријалити ѕвезда Крис Џенер ги изненади фановите со драстична промена на изгледот. Имено, својата црна коса ја обои во сино и одлучила за боб-фризура со шишки, а за новиот изглед е заслужен познатиот фризер Крис Аплетон.
Џенер инаку присуствувала на промоција на еден козметички бренд, каде што целото внимание било насочено кон неа.
На настанот изјавила:
„Долго ја носев таа црна пикси-фризура. Веќе не можев ни да ја гледам. Сигурна сум дека моите деца се возбудени што конечно пробав нешто ново.“
Сепак, додала дека промената не е трајна, и дека наскоро повторно ќе се врати на црната боја на коса.
Во описот на објавата на социјалните мрежи, Крис напиша дека се „лудо забавувала како русокоса“.
Она што уште повеќе го привлече вниманието на нејзините следбеници било нејзиното затегнато лице.
Во коментарите на Инстаграм можат да се прочитаат реакции како: „Како е ова можно? Знам дека има пари, ама сепак …“, „Сакам што постојано се менуваш и уживаш додека го правиш тоа“, „Изгледа како да има 25 години“, „Значи точно е дека русокосите се забавуваат повеќе“
Како што пренесуваат медиумите, за нејзиното затегнато лице е заслужен пластичниот хирург Стивен Левин, кој судејќи по нејзиниот изглед навистина си ја знае работата.