Креативни предизвици со тоалетна хартија се хит на Инстаграм! (ВИДЕО)

View this post on Instagram

Vsadil bych se o co chcete, že tohle by vám sem Kamča dát nechtěla 😎😆 fotku k sobě to jo, srandu k ní do stories to taky, ale sem na společný profil to jen tak nešoupne, ale já vás nepřipravit o to čemu doma, každý den čelim. 🤠😎 #ilostmymind uvidíme co zítra, ale snad nebude zase dělat vlny 😆😆 . . #karantena #bojimsebytdoma @kamilasikl