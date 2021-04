Кралска игра на Реал на Ел Класико, за половина час игра води 2:0 против Барселона

Реал Мадрид доминира на Ел Класико и веќе по 30. минути игра има убедливо водство од 2:0 против Барселона.

Првиот гол е дело на Карим Бензема кој со пета го совлада Тер Штеген.

Benzema with that sauce… #ElClasico pic.twitter.com/VGVqy5ZfEg



во 28. Минута. Тони Крос од слободен удар постигна уште еден прекраен гол за убедливо водство на кралевите.

What a freekick from the 🐐 🤯#ElClasicopic.twitter.com/lKeXCzEpuz

— Nathnael Kebede 🇪🇹 (@NathnaelKebede) April 10, 2021