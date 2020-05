„Кралот“ Хаверц: Голгетер за историја во германскиот фудбал! (ВИДЕО)

Младиот играч за врска во Баер стана најефикасниот фудбалер помлад од 21 година во историјата на Бундеслигата.

Денеска во рамките од 29 коло во најсилното германско првенство екипата на Баер Леверкузен со 0:1 триумфираше над Фрајбург.

Хаверц, кој на 11 јуни ќе го прослави 21 роденден, го реализираше единствениот гол во победата на Баер над Фрајбург, што беше негов 35 погодок во бундеслигашката кариера.

🦁 @bayer04_en edge victory at @scfreiburg to leap from 5th to 3rd, & the match-winner just had to be him! 🇩🇪

👶 @kaihavertz29 has scored 6 times in his last 5 games to become the first player in history to hit 35 @Bundesliga_EN goals before his 21st birthday 🤩 pic.twitter.com/cgGB7EUPyR

— FIFA.com (@FIFAcom) May 29, 2020