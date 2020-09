„Кралевите“ и натаму ќе напаѓаат без Азар!

Само еден ден откако Еден Азар се најде во составот на Реал Мадрид за дуелот против Ваљадолид, Белгиецот доживеа нова повреда.

Како што информира шпанската „Марка“ станува збор за повреда на мускул на десната нога поради која околу три-четири недели ќе биде надвор од составот на Зинедин Зидан.

Real Madrid confirm Eden Hazard will be out three to four weeks with a muscle injury pic.twitter.com/yIhB2WaGik

— B/R Football (@brfootball) September 30, 2020